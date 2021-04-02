Başkan Aslan’dan taziye mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, annesinin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Aslan ailesi adına bir mesaj yayımlayan Başkan Memet Aslan, “Annemizin vefatı dolayısı ile pandemi kurallarına uyarak, uyularak cenazemize ve taziyemize bizatihi iştirak eden, telefonla, SMS yolu ile sosyal medyanın tüm platformlarında paylaşımlar yapan, yerel ve ulusal basın kanalıyla acımıza ortak olan, üzüntümüzü paylaşan, taziyelerini sunan başta valimiz olmak üzere, bakanlarımıza, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımıza, milletvekillerimize, önceki dönem bakanlarımıza, valilerimize, milletvekillerimize, ilimizde görev yapan yeni ve eski kaymakamlarımıza ve vali yardımcılarımıza, belediye başkanlarımıza ve daha önceki belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza, siyasetçilerimize, siyasi partilerimizin değerli il ve ilçe başkanlarına ve parti teşkilatlarına, üniversitemizin değerli akademisyenlerine, sivil toplum örgütlerimizin, odalarımızın, iş örgütlerimizin başkan ve yönetimlerine, kamu kurumlarımızın müdür ve temsilcilerine, OSBÜK Başkanımıza ve sanayi camiasına, değerli basın mensuplarımıza, dostlarımıza, ahbaplarımıza, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza ve tüm halkımıza şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.

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