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Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka

DHA

Bahçesaray'da 3 ay sonra 2 vaka


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'daki vaka artışı sürerken, kente 110 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın büyük bölümü yolu kardan kapalı olan Bahçesaray ilçesinde 3 ay aradan sonra 2 kişide koronavirüs tespit edildi. Uzun bir süre hiç vakanın görülmediği ilçede durum endişe yaratırken, sağlık ekipleri ise vakalarla ilgili filyasyon çalışması başlattı.
Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan ilk 'vaka oranı' haritasında mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında yer alan Van, paylaşılan son verilere göre sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasına geçti. Kentteki vaka artışları devam ederken, aylardır hiç vakanın görülmediği merkeze 110 kilometre uzaklıkta bulunan, kar ve çığ nedeniyle yolları sürekli kapanan Bahçesaray ilçesinde, hem sağlık çalışanları hem de güvenlik güçlerinin yoğun çalışması ve halkın duyarlılığı sayesinde 3 aydır vaka görülmedi. Ayrıca VanBahçesaray yolunun kısmen açık olması nedeniyle ilçeye giriş çıkışların fazla olmaması da vaka yokluğunda etkili oldu.
VAN'DA ARTAN VAKALAR İLÇELERE DE YANSIDI
Van genelinde artan vakalar, hiç hasta olmayan ilçelere de yansıdı. Yaklaşık 3 aydır tek vakanın bile çıkmadığı Bahçesaray'da, önceki gün 2 yeni vaka belirlendi. İlçede endişe yaratan vakalar ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Sergen Saraçoğlu, şöyle konuştu:
"Bahçesaray ilçemizde yaklaşık 3 aydır vaka görmüyorduk. Sıfır vaka ile devam ediyorduk. Van'daki vaka sayılarının azalması ilçemize de yansımıştı. Coğrafi şartlardan dolayı buraya ulaşım zor ve daha izole bir ilçe olduğu için işimiz de biraz kolaylaştı. Bahçesaray İlçemizde filyasyon ekiplerimizin kapsamlı çalışmaları, kolluk kuvvetlerinin sıkı denetimleri ve vatandaşlarımızın da kurallara uyması vaka sayılarını sıfırlamamızda etkili oldu. Sağlık çalışanları olarak çok zor şartlarda filyasyon ve aşı çalışmaları için vatandaşlara ulaşmaya çalıştık" dedi.
'KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATTIK'
İlçede 3 ayın ardından 2 yeni vakanın çıktığını belirten Dr. Saraçoğlu, "Şu an ilçemizde 2 yeni vaka çıktı bu vakalarımızın filyasyon çalışmalarını kapsamlı şekilde yaptık. 3 ay sonra ilk kez vaka görüldüğü için kapsamlı kurum taraması da yaptık. İnşallah bu kapsamlı tarama sonucunda da vaka sayılarını tekrardan sıfırlamış olacağız. Bunun için de yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.
'BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK'
İlçede yaşayan Yakup Tan, yeni vakaların çıktığını öğrendikten sonra büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "İlçemizde 3 aydır hiç vakamız yoktu. Ama maalesef dün yeni vakalar çıkmış. Bu duruma çok üzüldük. İnşallah en kısa zamanda bunu da atlatır ve eski günlerimize kavuşuruz. İlçemizde vatandaşlarımız genel itibariyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat ediyor. Vatandaşlarımız bu konuda çok duyarlı davranıyor. İnşallah en kısa zamanda tüm dünyada bu hastalığı atlatırız. Eski günleri özledik. İnşallah eski günlere yakın zamanda kavuşuruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van / Bahçesaray Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2021-04-02 11:12:41

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