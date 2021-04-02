Van'ın 103'üncü kurtuluş yılında, alkış alan polis ve jandarma korteji

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Valilik önünden yapılan polis ve jandarmanın kortej yürüyüşü, büyük alkış aldı.

Beşyol mevkisindeki valilik binası önünde başlayan törene; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Kolordu Komutanlığı Bandosu, mini konser verirken, halk oyunları gösterisi de yapıldı. Tören sonunda Kolordu Komutanlığı Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü yapan Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat personeli, izleyenlerden büyük alkış aldı. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-04-02 12:25:19



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