Erciş´te otizmli çocuklar gökyüzüne balon bıraktı



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Erciş Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

Program, 15 Temmuz Demokrasi Parkı´nda başladı. Burada bir araya getirilen otizmli çocuklar öğretmenleriyle Erciş Kaymakamlığı önüne kadar farkındalık için yürüdü. Kaymakamlık önünde gökyüzüne balonları bırakan çocuklar, otizme dikkat çekti. Daha sonra ilçedeki çeşitli okullarda eğitim gören otizmli çocuklar tarafından hazırlanan resim sergisi ve etkinliklerin sunumu yapıldı.

Etkinliklere Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, MHP Erciş İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, ilçedeki kurum amirleri, otizmli çocuklar ile çocukların öğretmenleri ve aileleri katıldı.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-04-02 14:54:09



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