Van'ın 103'üncü kurtuluş yılında, alkış alan polis ve jandarma korteji (2)



SOLO TÜRK'TEN GÖSTERİ

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, 10'uncu yılının ilk yurt içi gösterisini Van'da gerçekleştirdi. Van'ın merkez Edremit İlçesi semalarındaki gösteriyi izlemek için vatandaşlar sahile geldi. Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer, gösteri öncesinde alana gelen vatandaşlara, Solo Türk ekibi ve gösteri hakkında bilgi verdi.

F-16 savaş jetiyle gösteri yapabilen sayılı akrobasi ekiplerinden olan Türk Hava Kuvvetleri´ne bağlı Solo Türk, Muş Hava Meydan Komutanlığı´ndan kalkış yaparak Van'ın Edremit İlçesi semaların geldi. Vatandaşlar, kendilerine büyük heyecan yaşatan gösteriye alkışlarla destek verdi. Gösteriyi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Gösteri boyunca vatandaşlar ellerinden düşürmediği telefonlarıyla o anları kaydederken, muhteşem gösteri tam not aldı. Vatandaşlar gösteriyi çok beğendiklerini belirterek, gururlandıklarını söyledi. Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2021-04-02 16:25:02



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