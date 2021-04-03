Çatak'taki şelalede, ilkbahar güzelliği 



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesine bağlı Eliaçık bölgesinde, dağlar arasında kalan şelale, ilkbahar mevsimindeki manzarasıyla görsel güzellik sunuyor. Ziyaretçiler, eşsiz manzara eşliğinde, şelalenin döküldüğü bölgede fotoğraf çektiriyor.

Çatak'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Eliaçık bölgesindeki dağlar arasında kalan şelale, ilkbahar mevsimiyle birlikte görsel şölen sunmaya başladı. Manzarası ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelaleye gelen ziyaretçiler, döküldüğü yerde fotoğraf çektiriyor.

Şelaleye hayran kaldığını belirten Abdulrezzak Selçuk, bu mevsimde bölgeye çok sayıda ziyaretçi geldiğini belirterek, "30 metre yükseklikten akıyor. Bu şelale, 3 yıl önce keşfedildi. Harika bir yer. Herkese gelip, buraya görmesini tavsiye ediyoruz. Ben de arkadaşlarımla gelip, burada hatıra fotoğraf çektirdim. Çok güzel bir yer" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-04-03 09:59:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.