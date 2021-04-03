İpekyolu Belediyesi’nden yeni yol açma atağı

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi ilkbaharın gelmesiyle birlikte 6 yeni yol açma çalışmasının startını verdi.

İpekyolu belediyesinden yapılan açıklamada, “Van’da değişim ve dönüşümün adresi olan İpekyolu’nda yol yapım, yeni yol açma, bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Yol ve medeniyeti eşdeğer tutan İpekyolu Belediyesi, çalışmalarını her geçen gün bir adım öteye taşıyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol yapım ve yeni yol açma çalışmalarında bu seferki durak; Şerefiye Mahallesi oldu. Açılan yeni yollar ve sokaklarla ilçeye değer katan İpekyolu Belediyesi, yol açma çalışmalarına muhtarlar başta olmak üzere, vatandaşları dâhil ederek devam ediyor. Yol açma çalışmalarının bu sefer ki durağı Şerefiye Mahallesi oldu. Fen İşleri Müdürlüğü, Şerefiye Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi, Ordu Caddesi, DSİ Şubesi arkası ve belediyemize ait İpek Park alanlarında 6 yeni yol açma çalışmasının startını verdi. Çalışmaların tamamlanması ile söz konusu Cadde ve Sokaklar üzerinde ikamet eden Mahalle sakinlerinin, 6070 yıllık yol sorunları da çözüme kavuşturulmuş olunacak” denildi.



"Aslan’dan çalışmaların kısa sürede tamamlanması talimatı"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Şerefiye Mahallesinde başlatılan yol açma çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında vatandaşlarla bir süre sohbet eden Aslan, yetkililere yol açma çalışmasının kısa sürede çözülmesi talimatını vererek, imar sıkıntısı olmayan yeni yol açma çalışmalarının da devam edeceği müjdesini verdi. Yolu medeniyetle eşdeğer tutan İpekyolu Belediyesi, yol yapımına başlamadan önce vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alıyor. Muhtarlar ve vatandaşların görüş ve önerileri doğrultusunda, öncelik durumuna göre yol yapım çalışmalarına başlanıyor.

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