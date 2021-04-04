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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteorolojiden çığ ve kar erimesi uyarısı

İHA

Meteorolojiden çığ ve kar erimesi uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ ve kar erimesi uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Sabah erken ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 13 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın genellikle batılı ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis’te 8, Muş’ta 13, Van ve Hakkâri’de 12 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde kar örtüsünün bulunduğu yüksek ve dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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