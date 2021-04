Van'daki vaka artışı tedirgin ediyor

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasına göre sarı kategoride 'orta riskli' iller arasında bulunan Van, Hakkari ve Bitlis'te bu hafta vaka artışı devam ediyor. Van'daki vaka artışı ise esnaf ve vatandaşları tedirgin etti.İl il risk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 27 Mart-2 Nisan Türkiye risk haritası vaka sayılarının illere göre vaka haritasında; her 100 bin kişideki kovid-19 vaka sayısı, geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi. Samsun, İstanbul, Yalova koronavirüs vaka sayısı en çok artan illerden olurken, verilere göre Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Sağlık Bakanlığı'nca yaklaşık 1 ay önce açıklanan vaka oranı haritasına göre, mavi kategorideki 'düşük riskli' iller arasında olan Hakkari Van ve Bitlis vaka artışıyla geçen hafta sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasında yer aldı. Yaklaşık1 ay önce Türkiye'nin en iyi 5 ili arasında bulunan 3 kentte vaka sayısındaki yükseliş, tedirginliğe neden oldu. Dün açıklanan haftalık koronavirüs haritasında vaka artışının sürmesine rağmen kentteki cadde, sokak ve meydanlarda yoğunluk devam etti.19-26 Mart 100 bin kişideki kovid-19 vaka sayısında 37,04 olan Bitlis'te bu hafta bu oran 47,29' a yükseldi. Geçen haftaki verilere göre 35.65 olan Hakkari bu hafta 36,72, Van ise 31,58'den 42,55'e yükseldi. Geçen haftaya göre vaka sayısı oldukça artan Van'ın cadde ve sokaklarındaki yoğunluk hafta sonu da dikkat çekti.'MÜŞTERİLERİMİZİ HES KODUYLA ALIYORUZ'Bölge esnafından Sıtkı Cintan, 'mavi'den 'sarı'ya dönen Van'daki vaka artışının giderek artmasının kendilerini tedirgin ettiğini belirterek, "Kahvaltı salonu işletiyorum. Normelleşme süreci ile birlikte daha önce Vanımız mavi iken şu an sarıya geçti. Tabi bu bizi endişelindiriyor. Çünkü araya Ramazan ayının girmesiyle beraber çoğu yer kapanacak. O yüzden insanların biraz daha dikkat etmesi lazım, kurallara uyuması lazım. Buraya gelen müşterileremizi maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıyoruz. HES koduyla içeri alıyoruz. Bu salgının bir an önce bitmesi için dua ediyoruz. Herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Esnaf olarak uyarı levhaları asıyoruz. Gelen müşterilerimizi de bilinçlendiriyoruz"dedi.Vatandaşlardan Yakup Göktürk ise, kentteki son zamanlardaki vaka artışının herkesi tedirgin ettiğini ifade ederek, "Buraya gezmek amacıyla geldim. Geçen haftalarda biz buraya geldiğimizde mavi kategorideydi, buna sevinmiştik. Ama sonra vaka artışı ile birlikte sarıya geçti. Devletimiz de insanlara tölerans tanımıştı. Ama bu güven boşa çıktı. Çünkü bugün Türkiye'nin hemen hemen dörtte üçü kırmızıya boyandı. Geriye kalanların da durumu vahim. Bence tedbirlerin biraz daha artması lazım. Özellikle Ramazan ayında çok şiddetli tedbirlerin gelmesi lazım"diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2021-04-04 10:49:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.