‘2 Nisan’ konulu video bine yakın okulda izletildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün 2 Nisan Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü vesilesiyle hazırladığı video bine yakın okulda izletildi.

Van’ın düşman işgalinden kurtarıldıktan sonraki durumuna ait görsellerin ve Van’da her yıl coşkuyla kutlanan 2 Nisan görsellerinin olduğu videoyu izleyen öğretmen ve öğrenciler duygulu anlar yaşadı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Üniversitemiz tarafından hazırlanan bu video, düşman işgalinden kurtarılan güzel Van’ımızın çok zor şartlardan geçerek bugüne geldiğinin göstergesidir. Videoyu izleyen öğretmen ve öğrencilerimizin vatan uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın hatıralarına, tarihimize ve değerlerimize daha sıkı sarılacakları inancındayım. Aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad eder, tüm Van halkının 2 Nisan Kurtuluşu Günü’nü kutlarım. Allah milletimizi bir daha bu zor şartlarla sınamasın. Videonun hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür ederim” dedi.

Videodaki görseller; Van İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Ümit Kayaçelebi ve Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi arşivlerinden alındı. Doç. Dr. Abdulaziz Kardaş tarafından kaleme alınan metin, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sabri Şenol ve Araştırma Görevlisi Ezgi Yıldız tarafından seslendirildi. Ayrıca ses düzenleme ve kayıt ise Prof. Dr. Hüseyin Yükrük tarafından yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.