Rektör Şevli Erciş’te bir dizi ziyarette bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Şevli Erciş’te bir dizi ziyarette bulundu

İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van'ın Erciş ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Rektör Şevli Erciş’te bir dizi ziyarette bulundu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van’ın Erciş ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.
Rektör Şevli, Erciş Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu’nu makamında ziyaretinin ardından, Erciş Kredi Yurtları Kurumu (KYK) Müdürü Burhan Fener’i ve Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Suat Altın’ı da makamlarında ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yaptığı ziyaretlerde; üniversite olarak sadece Van merkezdeki değil ilçelerdeki kurum ve kuruluşlarla da iletişimin sürekli aktif tutulmasından yana olduklarını belirterek, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi; donanımlı akademik kadrosu, hastanemizde kullandığımız ileri teknolojiye sahip cihazlar ve yenilikçi misyonuyla tüm bölgeye hitap edebilecek güçlü bir potansiyele sahiptir. Nitekim URAP başarı sıralamasında 41. sıradan 35. sıraya yükselen üniversitemiz, bu potansiyeli açığa çıkararak kanıtlamıştır. Biz, bu başarıya, kendi içimize kapanarak değil bütün kurum ve kuruluşlarla istişare ederek, işbirlikleri yaparak ulaştığımızın farkındayız. Bu nedenle, bütün kurumlarımızla iletişimi ve işbirliklerini canlı tutmak gayretini daha ileri seviyelere taşıyacağız ve üniversitemizin daha başarılı olması için her türlü adımı atmaktan geri durmayacağız” ifadelerini kullandı.
Kurum ziyaretlerinden sonra Erciş İşletme Fakültesini ziyaret eden Rektör Şevli, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan, dekan yardımcıları ve öğretim üyeleri tarafından karşılandı. Rektör Şevli’ye, fakültede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara dair bilgiler veren Dekan Turan, “Rektörümüzün fakültemizi ziyaretleri ve taleplerimizi dinleme nezaketleri bizi oldukça mutlu ve motive etti. Rektörümüzün akademik başarıya ne kadar önem verdiklerinin bilincindeyiz. Bu bilinçle üniversitemizin başarısını artırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.
Fakülte dekanının bilgilendirmelerinden sonra konuşan Rektör Şevli ise Erciş ve diğer ilçelerde bulunan diğer birimleri daha sık ziyaret edeceklerini belirterek, “İlçelerimizde bulunan birimlerimizin merkez yerleşkemizde bulunan birimlerimizden farkları yoktur. Merkez birimler için planladığımız bütün projelere ilçelerde bulunan birimlerimizi de dahil ediyoruz. Çünkü tüm birimlerimizin ortaklaşa yakaladıkları başarıları çok daha anlamlı buluyoruz. Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Erciş’te Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifimizi uygun görmüştür. Bu yüksekokulumuzun açılmasıyla Erciş’e daha fazla hizmet etme şansı da yakalayacağımız inancındayız” diye konuştu.
Erciş İşletme Fakültesinden ayrıldıktan sonra Erciş Meslek Yüksekokuluna geçen Şevli, burada Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hakkı Duru, müdür yardımcıları ve öğretim üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Rektör Şevli’ye ziyaretlerinde; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Erciş İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Yükrük ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serap Yükrük eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erciş’te Sağlık Hizmetleri MYO açılıyor
YEREL HABERLER Erciş’te Sağlık Hizmetleri MYO açılıyor
‘2 Nisan’ konulu video bine yakın okulda izletildi
YEREL HABERLER ‘2 Nisan’ konulu video bine yakın okulda izletildi
Van'daki vaka artışı tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Van'daki vaka artışı tedirgin ediyor
Erciş’te Sağlık Hizmetleri MYO açılıyor
YEREL HABERLER Erciş’te Sağlık Hizmetleri MYO açılıyor
Meteorolojiden çığ ve kar erimesi uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ ve kar erimesi uyarısı
Başkan Ensari’den ‘Gözetleme Kalesi’ne restorasyon talebi Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari: “Lütfen kaçak kazılara izin vermeyelim”
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den ‘Gözetleme Kalesi’ne restorasyon ...
İpekyolu Belediyesi’nden yeni yol açma atağı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi’nden yeni yol açma atağı
İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor
Van AFAD Müdürü Körpeş, “Afet yönetimi zor ama imkansız değildir” Van AFAD Müdürü gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Van AFAD Müdürü Körpeş, “Afet yönetimi zor ama ...
Van’da sertifikalı tohum, fidan ve gübre dağıtımı 4 milyon 150 bin lira tutarındaki projeden 895 çiftçi faydalandı Milletvekili Arvas: “Devletimizin destekleri, gayretleri, pozitif ayrımcılıkları her zaman vatandaşımızın yanında”
YEREL HABERLER Van’da sertifikalı tohum, fidan ve gübre dağıtımı 4 ...
Bahçesaray yolunda kış, merkezde bahar 
YEREL HABERLER Bahçesaray yolunda kış, merkezde bahar 
Çatak'taki şelalede, ilkbahar güzelliği 
YEREL HABERLER Çatak'taki şelalede, ilkbahar güzelliği 
Tuşba Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata ...
Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi
YEREL HABERLER Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi
İpekyolu Belediyesinden ‘Kadın Spor Merkezi’ açılışı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden ‘Kadın Spor Merkezi’ açılışı
Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu’dan TEGV’e ziyaret
YEREL HABERLER Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu’dan TEGV’e ...
“Mavi Fularlılar”dan Van TSO’ya ‘2 Nisan’ sürprizi
YEREL HABERLER “Mavi Fularlılar”dan Van TSO’ya ‘2 Nisan’ sürprizi
Van Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları ve ailelerini yemekte ağırladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları ve ...
Van’ın düşman işgalinden kurtuluşu yöresel türkülerle kutlandı
YEREL HABERLER Van’ın düşman işgalinden kurtuluşu yöresel türkülerle ...
Van Gölü sahilinde kurtuluş etkinlikleri
YEREL HABERLER Van Gölü sahilinde kurtuluş etkinlikleri
Tuşba’da ‘Kurtuluş Günü’ coşkusu
YEREL HABERLER Tuşba’da ‘Kurtuluş Günü’ coşkusu
Van'ın 103'üncü kurtuluş yılında, alkış alan polis ve jandarma korteji (2)
YEREL HABERLER Van'ın 103'üncü kurtuluş yılında, alkış alan polis ve ...
Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan Nüfus Müdürlüğü personeline başarı belgesi
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan Nüfus Müdürlüğü ...
Solo Türk’ün Van Gölü semalarındaki gösterisi nefes kesti Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamalarında göğüs kabartan gösteri
YEREL HABERLER Solo Türk’ün Van Gölü semalarındaki gösterisi nefes ...