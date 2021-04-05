Kuyuya düşen koyunu AFAD kurtardı

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Barış KUL/ERCİŞ(Van),(DHA) VAN'ın Erciş ilçesinde su kuyusuna düşen koyunu, AFAD ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Van Yolu Mahallesi'nde sahibinin ismi öğrenilemeyen bir koyun, yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Kuyudan gelen koyun sesini duyan mahalleli, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu koyun, halatla kuyudan çıkarılarak, sahibine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-04-05 08:55:03



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