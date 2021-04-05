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Kuyuya düşen koyunu AFAD kurtardı

DHA

Kuyuya düşen koyunu AFAD kurtardı


Barış KUL/ERCİŞ(Van),(DHA) VAN'ın Erciş ilçesinde su kuyusuna düşen koyunu, AFAD ekipleri kurtardı.
İlçeye bağlı Van Yolu Mahallesi'nde sahibinin ismi öğrenilemeyen bir koyun, yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Kuyudan gelen koyun sesini duyan mahalleli, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu koyun, halatla kuyudan çıkarılarak, sahibine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-04-05 08:55:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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