Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu

Behçet DALMAZOrhan AŞAN/MURADİYE (Van), (DHA)VAN'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi'nin havaların ısınması ve karların erimesi ile debisi arttı. İlkbaharın gelmesiyle de coşkun akmaya başlayan şelale, seyrine doyum olmayan manzarası ve eşsiz doğal güzelliği ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Gülşen Günay, her mevsim ayrı güzelliğe bürünen şelaleye hayran kaldığını belirterek, "Kalabalık grupla geldik. Muradiye Şelalesi, her mevsim ayrı güzel oluyor. Kışın geldiğimizde donmuş hali tam kartpostallıktı. Buraya gelenler fotoğraf çekip, aileleriyle piknik yapıyor" dedi.

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan, kente yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, ziyaretçilere doyumsuz seyir sunuyor. Her mevsim ayrı güzel olan şelale, özellikle kışın donunca turistlerin ilgi odağı oluyor. Şelale, ilkbahar mevsiminde de gürül gürül akıyor.

Havaların ısınmasıyla debisi yükselen ve yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelale, en çok da fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor. Şelale, kışın Pamukkale'deki travertenleri andıran buzla kaplı hali, yazın ise coşkulu akışı ile eşsiz manzara sunuyor. Çevre illerden gelenler, şelalenin manzarasıyla fotoğraf çektirirken, çay içip, mısır yemenin keyfini çıkarıyor.

Erciş ilçesinden şelaleyi görmeye gelen Gülşen Günay, hayran kaldığını belirterek, "Kalabalık grupla geldik şelaleye. Muradiye Şelalesi her mevsim ayrı güzel oluyor. Bizler de bunu bildiğimiz için ilkbaharın başladığı bugünlere denk getirdik bu gezimizi. Bu mevsimde daha coşkun, daha gürül gürül akıyor. Kışın geldiğimizde donmuş hali tam kartpostallıktı ve çok güzeldi. Buraya gelenler fotoğraf çekip, aileleriyle piknik yapıyorlar. Herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Sami Demir ise "Urartuların başkentindeyiz. Emrah ile Selvi´nin diyarındayız. Bu güzellikleri gelip görmek güzel bir şey. Muradiye Şelalesi, Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan güzellik. Çünkü tamamıyla doğal olması bizleri buraya çekiyor. Akarsuların, derelerin kaynağı burası. Buradan Van Gölü'ne dökülüyor. Dökülen bu sularda inci kefali yumurta bırakıyor ve gelecekte bunlar bize besin kaynağı oluyor. Muradiye Şelalesi'ne müthiş ziyaretçi akını var" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Muradiye Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2021-04-05 09:50:29



