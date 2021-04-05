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Vanlı anne HDP’nin oyununu bozdu Evladı terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce kaçırılan Vanlı anne: “PKK dağdaki çocukları aileleriyle, ailelerini de çocuklarıyla tehdit ediyor” Vanlı anne eylemlere katıldığı için evi taşlanmış

İHA

Vanlı anne HDP’nin oyununu bozdu Evladı terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce kaçırılan Vanlı anne: “PKK dağdaki çocukları aileleriyle, ailelerini de çocuklarıyla tehdit ediyor” Vanlı anne eylemlere katıldığı için evi taşlanmış

Evladı terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce kaçırılan Vanlı anne Atiye Dayan, HDP’nin “Devlet annelere eylem için para veriyor” oyununu bozarak, “Hiçbir devlet evlat acımızı parayla satın alamaz” dedi.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de bu hafta itibariyle altıncı kez HDP il binası önünde eylem yaptı. Güzellik salonunda çalıştığı yıllarda 17 yaşındayken HDP aracılığıyla PKK tarafından kaçırılan Şilan Dayan’ın annesi Atiye Dayan, 6 yıldır evladından haber alamıyor.
Vanlı annelerden Atiye Dayan, evladını PKK’dan geri almak için HDP il binası önündeki diğer annelerle birlikte eylem yapıyor. Eylemlere ilk katıldığı haftada maskeli kişilerce evine saldırı düzenlenen 7 çocuk annesi Dayan, HDP’lilerin çevresindekilere “Devlet sizi parayla satın almış” şeklinde kışkırttığını söyledi. Acılı anneler olarak tek dertlerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu ifade eden Dayan, kızının korkmadan gelip devlete teslim olmasını istedi.

“6 yıldır bu acıyı yaşıyorum”
HDP’nin kızını PKK’ya sattığını anlatan Dayan, “Kızımı 6 yıldır arıyorum. Kızım bir güzellik salonunda çalışıyordu. Oradan HDP’ye, HDP’de PKK’ya sattı. 6 yıl oldu kızımdan hiçbir haber alamıyorum. Kızımı bulmak için çok kez HDP’ye gittim ve başkanlarıyla görüştüm. Kızımı kampa götüren kişi de HDP başkanının yanında bana, ‘kızın dün Zap kampındaydı ve giydirerek PKK’ya gönderildi’ dedi. Ben 6 yıldır bu acıyı yaşıyorum. Kızıma kavuşmak için yürüyüş başvurusunda bulunduk. Şu an diğer annelerle eylem yapıyoruz. Çocuklarımızı alana kadar bu eylemi de sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Kızımı PKK’ya teslim edenler, aynı şekilde bana teslim etsinler”
HDP il binası önünde eylem yaparken partililerin kendi seslerini kıstırmak için her türlü yola başvurduğunu dile getiren Dayan, “Bizim tek derdimiz evlatlarımızdır. Ben 6 yıldır evlat acısıyla yaşıyorum ama onlarda bir vicdan yok. Kızım hasta ve ben kızımı HDP’den istiyorum. HDP kızımı PKK’ya nasıl teslim etmişse o şekilde de bana teslim etsin. PKK’ya çok düşkünseler kendi çocuklarını versinler ve bizim çocuklarımızı geri göndersinler” şeklinde konuştu.

“Hiçbir devlet evlat acımızı parayla satın alamaz”
HDP önünde eylem yaptıkları için “Devlet sizi satın almış” şeklinde eleştiriler aldıklarına dikkat çeken Dayan, gelen eleştirilere cevap olarak; “Hiçbir devlet evlat acımızı parayla satın alamaz. Evlat acısı öyle bir közdür ki ölünceye kadar yüreğinizde yanıyor. Ben buradan kızıma sesleniyorum; tehditlere ve korkulara boyun eğmesin. Kızım gelsin devlete teslim olsun ve ceza da almayacak” dedi.

“Kendi kızı yurt dışında boy boy fotoğraf paylaşıyor”
HDP Genel Başkanı Pervin Buldan’ın kızının yurt dışında eğlendiğini söyleyen Dayan, “Çocuklarımızı HDP’ye satıyor ama kendi kızı yurt dışında boy boy fotoğraf paylaşıyor. Eğer Pervin Buldan’da vicdan varsa benim hasta kızımı versin. Kandil’de Murat Karayılan’a selam göndereceğine kızımı bana versin. Ben bu evlatlarımın hem annesi hem de babasıyım. Evladımı alana kadar da bu mücadelemi sürdüreceğim. Benim kızım da korkmasın. Yanında kim varsa kaçsın, gelsin devlete teslim olsun” diye konuştu.

“Evladımı HDP için büyütmedim”
Evladını HDP ve terör örgütü PKK için büyütmediğinin altını çizen Dayan, “Çocuklarımızı orada aileleriyle tehdit ediyorlar, bizi evlatlarımızla tehdit ediyorlar. Zorluklarla büyüttüğüm evladımı HDP için büyütmedim. Onların çocukları özel yataklarda yatarken, bizimkiler mağaralarda, taşların üstünde aç, susuz sürünüyor. Midelerini ilaç dolduruyorlar hiçbir şekilde kaçma imkanları yok. Çocuğun hasta diye haber gönderiyorlar. O zaman çocuğumu bana versinler” şeklinde konuştu.

“Evimiz taşlandı”
HDP önünde eylem yaptıktan sonra maskeli kişiler tarafından evinin taşlandığını hatırlatan Dayan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Evimde tek başıma çocuklarımla yaşıyorum. Şu an kapımızın önüne güvenlik kamerası konuldu. Millete ‘Devlet sizi parayla satın aldı’ diye kışkırtıyorlar. Öyle bir şey yok. Çünkü hiçbir devlet bu acıyı satın alamaz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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