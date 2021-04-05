Van’da kardelenler çiçek açtı

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Van Gölü kıyısında bahar ayının gelmesi ve karların erimesiyle birlikte kardelenler çiçek açmaya başladı.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte karlar erimeye başladı. Van Gölü kıyısında VanErciş karayolu üzerindeki tarlalarda baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı. Doğu Anadolu Bölgesinde karları adeta delerek güneşe kendilerini gösteren kardelenler görenleri büyülüyor. Van Gölü’nün mavisi, karlı dağlar ve yeşilin birleştiği noktalarda açan kardelenler, kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

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