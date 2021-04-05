Elektrik arızaları için botlarla dereleri geçip, karlı dağlara tırmanıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik arızaları için botlarla dereleri geçip, karlı dağlara tırmanıyorlar

DHA

Elektrik arızaları için botlarla dereleri geçip, karlı dağlara tırmanıyorlar


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN´da elektrik dağıtım şirketinin arıza ekipleri, zorlu kış şartlarında araçların çıkamadığı bölgelere, at sırtında, kar motoru veya paletli araçlarla ya da yaya olarak giderek, arızalara müdahale ediyor. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Van İl Müdürü İsmail Özdemir, coğrafi koşulları zor olan bölgelerde, ekiplerin botlarla dereleri aşıp, karlı dağlara tırmanarak, arızaları gidermeye çalıştıklarını söyledi.
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te özellikle kış mevsiminde zor şartlarda görev yapan VEDAŞ arıza ekipleri, bir taraftan kış koşulları, bir taraftan da zorlu coğrafi koşullarla mücadele ediyor. Vatandaşlar kış mevsiminde elektriksiz kalmasın diye 850 personel, 150 araçla zorlu coğrafi koşullara sahip bölgede kar, fırtına ve tipiye rağmen at sırtında, kar motoru ve paletli araçlarla ya da yaya olarak arızaya ulaşıyor.
DAĞCI KOMANDOLAR GİBİ KARLI DAĞLARA TIRMANIYORLAR
Siirt´in Pervari ile Van'ın Çatak ilçe sınırında bulunan 12 mahalle ve 39 mezranın bulunduğu Narlı güzergahında arızalanan elektrik nakil hatlarına ulaşmak için raftingciler gibi Botan çayının karşı tarafına geçip, arızaya ulaşan ekipler, araçların çıkamadığı yüksek rakımlı bölgelere de dağcı komandolar gibi, sırtlarındaki malzemelerle kilometrelerce yürüyerek gidiyor. Araçlarla botları getiren ekipler, kendilerine eşlik eden profesyonel raftingcilerle botlara binip, Botan Çayı'nın diğer tarafına geçiyor.
AMAÇ, VATANDAŞA KALİTELİ ENERJİ SUNMAK
VEDAŞ Van İl Müdürü İsmail Özdemir, "Çetin coğrafyamızda çalışma koşulları zor olmakla beraber, vatandaşlarımıza sürekli ve kaliteli enerji verme noktasında personelimiz, canları pahasına çalışma yürütüyor. Coşan dere ve akarsularda botlarla karşıdan karşıya geçmektedirler. İlk elektrik hatları çekilirken maalesef yol güzergahları seçilmeden en kısa yoldan enerji götürme projeleriyle derelerin sağlı sollu taraflarına projelendirilerek hatlar çekilmiş. Bu nedenle arızaya müdahale etmek çok zor. Arkadaşlarımız ancak botlarla karşıya geçip, arızayı gideriyor. Diğer taraftan da coğrafi iklim şartları yüksek yerleşim yerlerinde ulaşımı zor olan bölgelere de arkadaşlarımız ancak karla kaplı yollara bata çıka ulaşabiliyor. Kışın zaman zaman kar araçlarıyla zaman zaman da atlarla arızalara müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Amacımız bölgenin uç noktalarında yaşayan vatandaşlarımıza ve bölgede güvenliği sağlayan jandarmamıza kaliteli ve sürekli enerji sağlamaktır. Van'da kış mevsiminde yaklaşık 300 personel ve 350 araçla bu çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.
BOTLARLA KARŞIYA GEÇİP, ARIZALARA ULAŞIYORLAR
Botlarla Botan Çayı'nın diğer tarafına geçerek arızaya ulaşan VEDAŞ Çatak Onarım Bakım Şefi İlhan Abbasioğlu ise, "Çatak ilçesine bağlı grup mahallelerinin bulunduğu Narlı hattımızda meydana gelen arızayı onarabilmek için botlarla karşı tarafa geçtik. Malum, bölgemizin zorlu iklim koşullarıyla mücadele etmekteyiz. Buradaki arızayı giderip, tekrar botlarla karşı tarafa geçtik. Bu bölgede özellikle kış mevsiminde çok zorluk çekiyoruz. VEDAŞ olarak, vatandaşlarımızın enerjisiz kalmaması için canla başla mücadele ediyoruz. Özellikle Çatak ve Bahçesaray ilçelerimizde kar ve çığ tehlikesi var. Bölgemizin arazi yapısından dolayı gerektiğinde nehirlerden botlarla geçiyoruz. Karın olduğu bölgelerde de paletli araç, kar motoru kullanıyoruz. Bu araçların gidemediği yerlere de vatandaşlarımızın binek hayvanlarını kullanarak ya da yürüyerek ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van / Çatak Behçet DALMAZ
2021-04-05 11:26:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da kardelenler çiçek açtı
YEREL HABERLER Van’da kardelenler çiçek açtı
Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere tarım eğitimi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere tarım ...
AK Parti’li Arvas: “Darbe heveslilerin tek derdi Recep Tayyip Erdoğan’dır” AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: “Laik değilsen, layık değilsin zorbalığı”
YEREL HABERLER AK Parti’li Arvas: “Darbe heveslilerin tek derdi ...
(Özel) Akdamar Adası’nda badem ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER (Özel) Akdamar Adası’nda badem ağaçları çiçek açtı
Vanlı anne HDP’nin oyununu bozdu Evladı terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce kaçırılan Vanlı anne: “PKK dağdaki çocukları aileleriyle, ailelerini de çocuklarıyla tehdit ediyor” Vanlı anne eylemlere katıldığı için evi taşlanmış
YEREL HABERLER Vanlı anne HDP’nin oyununu bozdu Evladı terör örgütü ...
Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu
YEREL HABERLER Muradiye Şelalesi, ilkbaharda coştu
Kuyuya düşen koyun AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen koyun AFAD ve itfaiye ekipleri ...
Kuyuya düşen koyunu AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen koyunu AFAD kurtardı
Meteorolojiden çığ ve kar erimesi uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ ve kar erimesi uyarısı
İpekyolu Belediyesinden ‘Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası’
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden ‘Yıldız Erkekler Futbol ...
Van’da ‘Sokak Hayvanları Koruma Günü’ etkinliği
YEREL HABERLER Van’da ‘Sokak Hayvanları Koruma Günü’ etkinliği
Van Valisi Bilmez, kan davalı aileleri barıştırdı
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez, kan davalı aileleri barıştırdı
Van Gölü sahilinde bahar temizliği
YEREL HABERLER Van Gölü sahilinde bahar temizliği
Erciş’te kan davası barışla sonuçlandı
YEREL HABERLER Erciş’te kan davası barışla sonuçlandı
Rektör Şevli Erciş’te bir dizi ziyarette bulundu
YEREL HABERLER Rektör Şevli Erciş’te bir dizi ziyarette bulundu
Erciş’te Sağlık Hizmetleri MYO açılıyor
YEREL HABERLER Erciş’te Sağlık Hizmetleri MYO açılıyor
‘2 Nisan’ konulu video bine yakın okulda izletildi
YEREL HABERLER ‘2 Nisan’ konulu video bine yakın okulda izletildi
Van'daki vaka artışı tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Van'daki vaka artışı tedirgin ediyor
Erciş’te Sağlık Hizmetleri MYO açılıyor
YEREL HABERLER Erciş’te Sağlık Hizmetleri MYO açılıyor
Meteorolojiden çığ ve kar erimesi uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ ve kar erimesi uyarısı
Başkan Ensari’den ‘Gözetleme Kalesi’ne restorasyon talebi Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari: “Lütfen kaçak kazılara izin vermeyelim”
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den ‘Gözetleme Kalesi’ne restorasyon ...
İpekyolu Belediyesi’nden yeni yol açma atağı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi’nden yeni yol açma atağı
İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor
Van AFAD Müdürü Körpeş, “Afet yönetimi zor ama imkansız değildir” Van AFAD Müdürü gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Van AFAD Müdürü Körpeş, “Afet yönetimi zor ama ...