Milletvekili Arvas: “SHMYO ile Erciş’in eğitim altyapısını güçlendiriyoruz”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş halkının yıllardır dillendirdiği ve uzun süredir gündemde olan Erciş Sağlık Meslek Yüksekokulu hayalinin gerçek olduğunu belirterek, “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Erciş’in eğitim altyapısını güçlendiriyoruz” dedi.

Milletvekili Arvas, son yıllarda öğrenciler arasında genel olarak sağlık ile ilgili mesleklerin daha revaçta olduğunu belirterek, sağlık meslek yüksekokullarının kontenjanlarının ise tam olarak dolduğunu kaydetti. Arvas, “Sağlık alanında çalışmanın sağladığı saygınlık ve faydalı olma duygusu, gerekse mezuniyet sonrası iş olanakları, sağlık meslek yüksekokullarına ilgiyi her yıl daha da artırmaktadır. Erciş halkının yıllardır dillendirdiği ve uzun süredir gündemde olan Erciş Sağlık Meslek Yüksekokulu hayali gerçek oldu. AK Parti hükümetleri döneminde sağlık alanında yapılan reformlar ve ülkenin dört bir köşesinde sayısı artan sağlık kurumları ve inşa edilen şehir hastaneleri ile birlikte yardımcı sağlık personeli ihtiyacının da arttığını söyledi. Bu ihtiyaç doğrultusunda açılacak Erciş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO), toplumun sağlık düzeyini yükseltecek, yeterli bilgiye ve donanıma sahip bireylerin yetişmesine imkân sağlayacaktır” dedi.

“Sağlık, dünyanın ve Türkiye’nin hızla gelişen ve büyüyen sektörlerinden biridir” diyen Arvas, şöyle devam etti:

“Yaşadığımız salgın bize sağlık sektörünün değerini bir kez daha hatırlatmıştır. AK Parti döneminde kesintisiz yürütülen sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması ve sağlık altyapısının geliştirilmesi yönündeki çalışmalar sektöre büyük bir ivme kazandırmıştır. Ancak sağlık alanında bilim ve teknolojinin getirdiği tüm gelişmelere rağmen en önemli kaynak, nitelikli sağlık personelidir. Sağlık teknikerleri ise, bu sektörde en çok aranan insan kaynağıdır. Sağlık teknikeri olmak içinde önlisans diploması gereklidir. Önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Erciş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, inşallah nitelikli sağlık teknikeri yetiştirerek sağlık alanında büyük bir iş yükünü karşılayacaktır.”

Erciş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimine de şüphesiz katkı sağlayacağını dile getiren Arvas, “Yükseköğretim Kurumları farklı kültürel özelliğe sahip olan öğrencileri ve akademik personeli bir araya getirmekte ve kültürler arası etkileşimi kolaylaştırmaktadır. Bu süreç bölgenin sosyokültürel yapısında değişimlerin yaşanmasına yol açmaktadır. Öğrenci kenti olma yolunda önemli bir adım olarak gördüğüm Erciş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ilçemizin ekonomik hayatına canlılık getirecek ve yeni iş yerlerinin açılmasına vesile olacaktır. Erciş’te bulunan Yükseköğretim Kurumları bölgemizin beşerî sermayesine katkı sağladığı gibi, kuzey yıldızı ilçemizin gelişimine de destek olmaktadır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılması hususunda gayret gösteren İlçemiz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekiline, Van Valimize, talebimizi olumlu karşılayarak teklifte bulunan rektörümüze, bu konuda olur veren YÖK Başkanı ve üyelerine, Van ile ilgili her konuda desteklerini esirgemeyen saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, yüksekokulunun ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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