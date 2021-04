Van Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz aile terapisti hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ücretsiz aile terapisti hizmeti vermeye başladı.

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle 7’den 70’e her kesimin takdirini kazanan Van Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışmaya daha imza attı. Aile ve toplumsal sorunların önlenmesi, sosyal yapının güçlendirilmesi için Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı aile terapisi desteği vermeye başladı. Ücretsiz olarak verilen hizmet, Kadın ve Aile Merkezinde Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan tarafından veriliyor.

Aile terapistliği hizmetinin dünya ve Türkiye’de yeni yeni verildiğini belirten Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan, “1997 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 22 yıllık hekimlik hayatımdan sonra ailelerdeki sıkıntılara şahit oldum ve 2 yıldır da aile terapisti olarak çalışmaya devam ediyorum. Aile terapisti tüm dünyada ve Türkiye’de de şu an gelişme aşamasında. Halk bu hizmeti çok bilmiyor. Ben burada hem aile terapistliğimi hem de doktorluk tecrübelerimi kullanıyorum. Şu an bu hizmetin verildiğini bilmeyen, aile içinde sıkıntı yaşayan, çözüm arayan birçok aile var” dedi.



“Çiftler ayrılma aşamasına gelmeden sorunları çözebilirler”

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından böyle bir hizmetin ücretsiz olarak verilmesinin çok değerli olduğunu belirten Dr. Tezcan, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“İlimizde sorun yaşayan, kendisini ifade etmekte zorlanan ve daha çok aile huzursuzluğu yaşayan aileler geliyor. Bizde daha mutlu nasıl oluruz, bu sorunu nasıl çözeriz gibi yöntemler buluyoruz. Bazen de ayrılma aşamasında olan çiftler geliyor, ben istiyorum ki aileler ayrılma aşamasına kadar beklemesinler, her sıkıntının bir çözümü vardır. Bu sıkıntılar büyümeden, hastalık olmadan önlemini almak istiyoruz. Aileler boşanma aşamasına gelmeden sorunları için bize gelirlerse sorun derinleşmeden halletmiş oluruz. Bu şekilde de daha mutlu ve huzurlu bir aile ortamı oluşturmuş oluruz. Aile içinde iletişim, sevgi ve saygı atmosferi var ise o aile o kadar sağlıklı olur. Onun için aile içinde iletişim, sevgi, saygı atmosferi ve güven ortamı mutlu ailelerde oluşur. Ben bir doktor olarak öylesi bir hizmetin vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verilmesini çok önemsiyorum. Bu güzel hizmet içinde başta Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek’e çok teşekkür ediyorum.”

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların hafta içi her gün Kadın ve Aile Merkezinde Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan’dan randevu alabilecekleri belirtildi.

