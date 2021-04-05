TSK Mehmetçik Vakfından Van’daki şehit yakınları ve gazilere ziyaret

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliği, sorumluluk bölgesinde bulunan Van’daki şehit yakınlarıyla gazileri ziyaret etti.

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz ve beraberinde bulunan personel, Van Şehit Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Baki ve çok sayıda şehit yakını ile gaziyi ziyaret etti. Şehit aileleri ve gaziler, pandemi şartlarına rağmen Mehmetçik Vakfı’nın kendilerini yalnız bırakmadığını, ziyaretlerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, TSK Mehmetçik Vakfına şükranlarını ilettiler.

Vakıf Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz, TSK Mehmetçik Vakfının icra ettiği faaliyetler ile ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunduğunu söyledi. Eryılmaz, hedeflerinin vakfa bağışta bulunanlarla kendilerine yardım edilen Mehmetçik ve aileleri arasındaki sevgi ve güven duygularını, sosyal destek faaliyetleriyle güçlendirerek yüce Türk ulusunun takdirine layık olmak olduğunu vurguladı.

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