Van'da 54 STK'dan, 104 emekli amirale suç duyurusu



Behçet DALMAZ/ VAN (DHA)VAN'da, Sivil Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde bir araya gelen 54 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, emekli 104 amiralin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildirisine, yaptıkları basın açıklamasıyla tepki göstererek, suç duyurusunda bulundu.

Emekli 104 amiralin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili yayımladığı bildiriye Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde bir araya gelen STK'lar tepki gösterdi. Beşyol Meydanı'ndaki Hz. Ömer Camisi önünde bir araya gelen 54 STK temsilcisi, emekli amirallerin yayımladığı bildiriyi kınadı. STK'lar adına açıklamayı MemurSen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca yaptı. Uca, millet iradesinin yanında, vesayet zihniyetinin karşısında olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral, vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla Silahlı Kuvvetler dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Deniz kuvvetleri emeklisi sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki; bunlar olsa olsa amiral eskisidir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri muhtıra çağrışımlı bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bizler de Van sivil toplum kuruluşları olarak 81 ilde milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meşum açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz."

Açıklamanın ardından, STK temsilcileri Van Adliyesi´ne giderek, Möntrö sözleşmesi ile ilgili bildiri yayımlayan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-04-05 17:41:05



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