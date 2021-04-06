Müdür Sünnetçioğlu: "Sorumlu davranmazsak tedbirler boşa çıkar"

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, ülke genelinde olduğu gibi Van genelinde de bir süredir vaka sayılarındaki artışın süreklilik arz ederek devam ettiğini söyledi.

Vatandaşları korona virüs konusunda uyararak, riskin hiç olmadığı kadar büyük olduğunu ifade eden Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Gelinen şu dönemde virüsün yayılmasını engellemenin en önemli yolu pozitif kimseleri ve bunların temaslılarının birbirlerinden ve geri kalan toplumdan en az 10 gün süre ile izole etmekten geçmektedir. Bu amaca yönelik tüm kamu görevlilerinin yanı sıra muhtarlarımıza, imamlarımıza, site ve apartman yöneticilerimize de önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren Van Sağlık Müdürlüğü olarak öneriler doğrultusunda, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski ve sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla açıklamalarımız oldu. Korona virüs en yakınımızdaki akrabamız, arkadaşımız ve komşularımızdan bulaşıyor. Vakaların önemli kısmının, yemek davetleri, akraba ve komşulara yapılan ev ziyaretleri ile kalabalık yerlerde bulunma ve maskesiz dışarı çıkmaktan kaynaklanıyor. Bunların yanı sıra, geniş katılımlı cenaze definleri, taziye ve hasta ziyaretleri de hastalığın en çok bulaştığı durumların başında gelmektedir. Hastanelerde hastalarımızın sağlığını düşünüyorsak onlara virüsü bulaştırmayalım. Kalabalıktan uzak duralım, kişisel hijyenimize dikkat edelim, eş, dost, akraba ve komşu ziyaretlerini erteleyelim, taziye ve hasta ziyaretlerini erteleyelim, evimiz dışında kapalı mekanlardan uzak duralım, bireysel tedbirlerimizi en üst seviyede tutalım. Sorumlu davranmazsak tedbirler boşa çıkar” dedi.

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