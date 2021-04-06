Van’daki mezarlıklarda bahar temizliği

Van Büyükşehir Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte kent genelindeki mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bahar aylarının gelmesiyle birlikte temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmalarla birlikte kent genelinde bulunan mezarlıklar, yabani ot ve kuruyan ağaç dallarından arındırılıyor. Ayrıca, mezarlık çevresindeki koruma duvarları, yerinden sökülen parke taşları, çeşmeler ve banklar da bakım ve onarımdan geçiriliyor. Ekipler boş alanlara da fidan dikimi yapıyor.
Mezarlıklarda bakım onarım ve temizlik çalışmalarının yıl boyunca rutin olarak devam edeceği belirtildi.
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