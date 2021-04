2021 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi 10 kedi 25 yavru doğurdu Van kedileri bu yıl geç doğum yaptı

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki ilk yavruları dünyaya geldi.

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin 2021 yılındaki ilk yavruları dünyaya gözünü açtı. Bu yıl 10 anne Van kedisi, yaklaşık 25 yavru doğurdu. Van kedilerinin doğumlarının her mevsim senkronize bir şekilde devam edeceği belirtildi.



“İlk yavrular dünyaya geldi”

İHA muhabirine konuşan Van Kedi Villasında görevli Mehmet Atar Bayır, kedi evinde bu yıl çiftleşmenin şubat ayında gerçekleştiğini belirtti. Bu yıl pandemiden dolayı yaklaşık 20 günlük bir gecikme olduğunu ifade eden Bayır, “Burada erkek ve dişi kedilerden damızlık için elverişli olanları seçtik. 30’a yakın dişi kedimiz var. Bu kedilerden 10’u doğum yaptı ve yaklaşık 25 kedi doğdu. Böylece 2021 yılının ilk yavruları dünyaya geldi. Bu yılda doğurganlığı en yüksek seviyede tutmaya çalışacağız. Yavruların sağlıklı büyümesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.

