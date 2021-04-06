Başkale’de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, VanHakkari karayolu üzerindeki Başkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 NT 708 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Öte yandan, Erciş ilçesindeki Yıldırım kavşağında saat 12.15’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında ise 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.