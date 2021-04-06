Van- Hakkari yolunda kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Behçet DALMAZ-Mehmet ÖZKAN/VAN, (DHA)VAN-Hakkari kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin uçurumdan yuvarlanarak takla atması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Başkale ve Van'daki hastanelere sevk edildi.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Van-Hakkari kara yolunun 90´ıncı kilometresinde meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden 65 NT 708 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, taklalar atan kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Van ve Başkale´deki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-04-06 15:35:51
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