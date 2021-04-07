Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti bulunan Kuzey Irak vatandaşı Abdulhamit Muhammed Abdullatif, tedavi için geldiği Van’da ameliyatsız kalp kapağı değişimiyle sağlığına kavuştu.

Kuzey Irak’ın Duhok kentinde yaşayan 58 yaşındaki Abdulhamit Muhammed Abdullatif, 7 yıldır kalp rahatsızlığı yaşıyordu. Ülkesinde hastane hastane gezen Abdullatif, sağlık durumunun ciddileşmesiyle birlikte yakınlarının tavsiyesi üzerine Türkiye’ye geldi. Şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı ve yaygın ödem şikayetiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine gelen hasta, yapılan tetkikleri sonucunda kalp kapağında ciddi darlık ve ağır derecede kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.

İlk etapta sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle hastaya acil kalp ameliyatı önerildi. Ancak ameliyat ve genel anestezinin hasta için riskli olduğunun düşünülmesi nedeniyle ameliyattan vazgeçildi. Hastaya vücudunda herhangi bir kesi yapılmadan ve genel anestezi verilmeden TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) yöntemi uygun görüldü.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aytaç Akyol ve ekibi tarafından bölgede çok nadir yapılan yöntemle yabancı uyruklu vatandaşın kalp kapağı başarıyla değiştirildi. Uygulama sonrası takibe alınan hasta, 3 günün ardından şifayla taburcu edildi.



“Irak ve İran’dan ciddi talepler geliyor”

İHA muhabirine konuşan YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, 2020 yılında sayılı hastaneye verilen sağlık turizmi yetki belgesini almaya hak kazandıklarını belirtti. Başhekim İliklerden, “Bu kapsamda yurt dışından gelen hastalarımızın buradaki sağlık hizmetlerini vermek hem ülkemize hem il esnafına hem de hastanemize ciddi bir katkı sunması anlamında hedeflediğimiz sağlık turizmi çalışmalarımızı başlatmış olduk. Özellikle Irak ve İran’dan ciddi talepler geliyor. Hastanemizin birçok bölümünde bu tür operasyonlar yapılmaktadır. Sağlık turizmi birimimizi oluşturduk ve bu kapsamda hasta kabulüne başladık. Ameliyatsız yöntemle ve anjiyo yoluyla tedavisinin yapıldığı TAVİ yöntemi, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığımızca öğretim üyelerimiz tarafından Kuzey Irak’tan gelen bir hastamıza uygulandı. Uygulamanın ardından hastamız da şifayla taburcu oldu” dedi.



“Uygulama bölgede nadir yapılıyor”

Ameliyatın hasta için riskli olması nedeniyle TAVİ yönteminin uygulandığını dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aytaç Akyol ise “Hastaya vücudunda herhangi bir kesi yapılmadan ve genel anestezi verilmeden kasık damarlarında girilerek kapak yerleştirme yöntemi uygun görüldü. Bölgede nadir yapılan bu yöntem, yaklaşık bir saat gibi kısa sürede başarıyla uygulandı. Hastanın sonraki takiplerinde bir sorunun yaşanmaması üzerine 3 günün ardından şifayla taburcu edildi. TAVİ yöntemi üniversitemizde yaygın şekilde uygulanmaya devam edilecektir” şeklinde konuştu.

Babasının 7 yıldır çok rahatsız olduğunu ifade eden Dılovan Abdulhameed de, nefes alma şikayeti olan babasının sağlığına kavuştuğunu söyledi. Abdulhameed, “Babam ameliyattan sorunsuz çıktı. Hastane doktorlarına çok teşekkür ederim. Hastanede herkes bizimle ilgilendi. Babamın sağlık durumu şu an çok iyi. Babam bugün taburcu olacak Irak’a gideceğiz” diye konuştu.

Operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu ve rahatlıkla nefes aldığını söyleyen Abdulhamit Muhammed Abdullatif isimli Iraklı hasta ise hastane doktoru ve ekibine teşekkür etti.

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