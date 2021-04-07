Martıların ekmek kavgası

Dünyanın en yırtıcı kuşları arasında yer alan martılar, Van Gölü’nde yaşayan inci kefalini kapmak için birbirleriyle kavga ediyor.

Türkiye’nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, eşsiz manzarası eşliğinde martıları da besliyor. Van Gölü’nün Gevaş sahilleri yüzlerce martıya da ev sahipliği yapıyor. Van Gölü’nü beyaz kanatları ile güzelleştiren martıların inci kefali kapabilmek için birbirleriyle kavga etmesi kameralara yansıdı.

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