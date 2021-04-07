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Çaldıran´da vahşice öldürülen köpekler gömüldü, inceleme sürüyor (2)

DHA

Çaldıran´da vahşice öldürülen köpekler gömüldü, inceleme sürüyor (2)


BAŞKAN ENSARİ: BU VAHŞETİ YAPANLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
Van'ın Çaldıran ilçesinde boş bir ev ve yanında bulunan eklentinin içinde işkence edilerek öldürüldüğü belirlenen ağızları bağlı çok sayıda köpek ölüsü belediye ekipleri tarafından boş bir alana gömülürken,  yaşanan vahşetle ilgili Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari DHA'ya konuştu. Başkan Ensari, vahşeti yapanların ortaya çıkması için avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduklarını söyledi
Belediye olarak bu konudaki tavırlarının da net olduğunu söyleyen Başkan Ensari, "Hem belediye başkanı olarak, hem de kişisel olarak insani görevim neyse yapılan vahşetin hiç bir şekilde peşini bırakmayacağız. Gereken cezayı alabilmeleri için uğraşacağım ve yapanları ortaya çıkartacağız. Bu vahşeti hiçbir şekilde belediyeye mal edemezler. Etme noktasında da çalışanlar var. Çünkü bunu yapan kişiler art niyetli ve aynı zamanda ruh sağlığı yerinde olmayan insanlar. Kısacası bunlara insan diyemiyoruz, hayvan bile diyemeyiz. Çünkü, her canlı bizim için mukaddestir. Biz nasıl yaşamı hak ediyorsak, onlar da yaşamı hak ediyorlar. Özellikle belediyenin çalışmaları hiçbir şekilde gözardı edilemez. Belediyeye herhangi bir ihbar geldiğinde ya da sosyal medyada paylaşıldığı an aynı saat, aynı dakika içerisinde o hayvanlarımıza ulaşabiliyoruz. Düzenli olarak her hafta sokak hayvanlarını Büyükşehir Belediyesine teslim ediyoruz. Orada onların bakımları yapılıyor" dedi.
BU VAHŞETİ YAPANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM
Belediye olarak hayvanlara her hafta belirli noktalara yiyecek bıraktıklarını belirten Ensari, "Yavru köpeklerimiz için baraka oluşturup, özellikle o hayvanları hem beslenme noktasında, hem barınma noktasında, hem de Büyükşehir'e getirme noktasında çalışmalarımız var. Hayvanseverler çalışmalarımızı bizzat sahada gördüler. Kışın eski 40 dereceyi gören bir ilçede yaşıyoruz" diye konuştu. Ensari, " Bunu yapanlar kendi ruh halini tatmin etmek için hayvanlara işkence yaptırmışlar. Bizzat ben kendim bunun peşini bırakmayacağım. Sosyal medyada bizim ekipler görür görmez, hemen harekete geçtiler. Emniyet ve zabıta ekiplerimiz olay yerine gidildi. Orada gömülen hayvanlar, zabıta ekipleri ve veteriner hekimlerimiz tarafından alınarak boş bir alana götürülüp gömüldü. Bunu yapanların ortaya çıkması için avukatım aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bunun peşine bırakmayacağım. Şu an polis ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar bittikten sonra basına bunu yapanları açıklayacağım" diye konuştu.Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)  DHA-Genel Türkiye-Van / Çaldıran Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2021-04-07 15:32:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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