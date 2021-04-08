Tuşba Belediyesi ‘Akköprü Millet Bahçesi’nin yapımına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşba Belediyesi ‘Akköprü Millet Bahçesi’nin yapımına başladı

İHA

Tuşba Belediyesi ‘Akköprü Millet Bahçesi’nin yapımına başladı

Van’ın Tuşba Belediyesi, mahalle sakinlerinin kullanımına sunmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı desteği ile hayata geçireceği ‘Akköprü Millet Bahçesi’nin yapımına başladı.
İlçenin gelişmesi, halkın huzur ve refahı için her gün yeni bir proje hayata geçiren Tuşba Belediyesi, baharın gelmesiyle önceki yıl TOKİ Başkanlığı tarafından ihale süreci tamamlanan ancak mevsim şartlarından dolayı yapımına başlanmayan Akköprü Millet Bahçesi’nin inşaatına başlama startı verdi. Toplam 104 bin 777 metrekare alan üzerinde inşasına başlanan ‘Akköprü Millet Bahçesi’nde konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak olan bin 361 metrekare inşaat alanına sahip sosyal donatıların da yer alacağını belirtildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Tuşba Belediyesi koordinesinde yürütülen inşaat alanında incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 360 günde tamamlanacak olan Akköprü Millet Bahçesi’nin bitirilmesiyle mahalle sakinlerinin hak ettiği hizmete kavuşacağını söyledi. Daha yaşanabilir bir Tuşba için yola çıktıklarını dile getiren Başkan Akman, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Tuşba’mızı modern ve daha yaşanabilir bir ilçeye dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızın özlediği ve hak ettiği hizmetlere kavuşması bizleri son derece mutlu ediyor. Tuşba ilçemizin bir dinleme ve mesire alanı olacağını özellikle bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.
Projelerinin destekleme süreciyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Başkan Akman, “Bu projemizin hayata geçirilmesine desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlatları dağa kaçırılan Vanlı annelere Diyarbakır annelerinden destek Ailelerin sesini müzik çalarak bastırmaya çalışan HDP'lilere büyük tepki
YEREL HABERLER Evlatları dağa kaçırılan Vanlı annelere Diyarbakır ...
DAP’dan Van Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 500 bin liralık destek
YEREL HABERLER DAP’dan Van Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 500 bin ...
Van’da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri
YEREL HABERLER Van’da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri
Başkale’de ev yangını
YEREL HABERLER Başkale’de ev yangını
Van TSO: “Kotaların demiryoluyla kullandırılmasına izin verilmiştir”
YEREL HABERLER Van TSO: “Kotaların demiryoluyla kullandırılmasına ...
Van´da zumba rüzgarı
YEREL HABERLER Van´da zumba rüzgarı
Başkale’de 10 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 10 bin 420 paket kaçak sigara ele ...
‘9. Gezegen’ olarak bilinen Bahçesaray’dan astronot Rubins’e davet
YEREL HABERLER ‘9. Gezegen’ olarak bilinen Bahçesaray’dan astronot ...
Vanlı sporcular 18 madalyanın 11’ini aldı
YEREL HABERLER Vanlı sporcular 18 madalyanın 11’ini aldı
Başkan Arvas ve Sabırlı’dan emniyet amirliğine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Arvas ve Sabırlı’dan emniyet amirliğine ...
Dünya mirası “Van Gölü” finalde
YEREL HABERLER Dünya mirası “Van Gölü” finalde
Van Büyükşehir Belediyesi, Tarım Hayvancılık Ve Gıda Fuarına katıldı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi, Tarım Hayvancılık Ve Gıda ...
11. Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER 11. Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı ...
Çaldıran´da vahşice öldürülen köpekler gömüldü, inceleme sürüyor (2)
YEREL HABERLER Çaldıran´da vahşice öldürülen köpekler gömüldü, ...
Sınıf başkanının vaatlerini, Belediye Başkanı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Sınıf başkanının vaatlerini, Belediye Başkanı ...
Tuşba Belediyesinden ‘Model Ceviz-Badem Bahçesi’ projesi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden ‘Model Ceviz-Badem Bahçesi’ ...
Van’da Ramazan öncesi camiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Van’da Ramazan öncesi camiler dezenfekte edildi
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Kuyuya düşen tilki tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen tilki tedavi altına alındı
Türk Kızılay’ı Bayrampaşa Kadın Kolları’ndan Van’a ısıtan ziyaret
YEREL HABERLER Türk Kızılay’ı Bayrampaşa Kadın Kolları’ndan Van’a ...
Gürpınar Belediyesi sezona hızlı başladı
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi sezona hızlı başladı
Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Zorlu coğrafyada aşı çalışmaları sürüyor
Çaldıran´da vahşice öldürülen köpekler gömüldü, inceleme sürüyor
YEREL HABERLER Çaldıran´da vahşice öldürülen köpekler gömüldü, ...
Çaldıran’da vahşet Metruk bir evde onlarca köpek leşinin bulunması üzerine soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Çaldıran’da vahşet Metruk bir evde onlarca köpek ...