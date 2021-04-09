Araziye gizlenen 61 kilo eroini narkotik köpekleri buldu

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir arazide polis ekiplerince narkotik köpeklerinin yardımıyla yapılan çalışmalarda 61 kilo 330 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; Şila, Rexo, Bozo ve Magnum isimli narkotik detektör köpeklerin katılımıyla İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi kırsalında arama tarama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Toprak yol yanındaki araziye narkotik köpeklerinin tepki vermeleri üzerine arazi kazıldığında 5 adet sırt çantası içerisinde 120 paket halinde toplam 61 kilo 330 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.