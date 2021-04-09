Toprağa gömülü çantalardaki 61 kilo eroini, narkotik köpekler buldu

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, polisin narkotik köpeklerle yaptığı arazi aramatarama faaliyetinde, toprağa gömülü sırt çantalarında 61 kilo 330 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları devam ederken, İpekyolu ilçesinin Bakrakçı Mahallesi kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarı alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise mahalleye yakın kırsal alanda narkotik köpekler 'Şila', 'Rexo', 'Bozo' ve 'Magnum' ile aramatarama faaliyeti gerçekleştirdi. Köpeklerin tepki vermesi üzerine arazi kazıldı. Bölgede, 5 sırt çantası içinde 61 kilo 330 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-04-09 10:40:45



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