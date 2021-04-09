Polis takibe aldı, araçtan attığı çuvaldan 11 kilo metamfetamin çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, polis ekiplerinin takibe aldığı araçtan atılan çuvalda, 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü T.A., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları aralıksız devam ederken, Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde uyuşturucu nakli yapılacağı ihbarı alındı. Harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, uyuşturucunun olduğu aracı tespit ederek, takibe aldı. Takip edildiğini anlayan sürücü, araçtan yola çuval atarak, kaçmaya başladı. Çuval içinde 11 kilo 723 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü T.A. da kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan T.A.'nın emniyette sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-04-09 12:43:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.