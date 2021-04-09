Vali Bilmez'den Polis Haftası mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Emniyet Teşkilatı, yaklaşık iki asırdır vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamak, insan hak ve özgürlüklerini korumak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Bugün, ülkemizde güven ortamının tesisi için görevini kahramanca yürüten Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 176. yılını kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Korona virüs salgını süreciyle geçirdiğimiz bu zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin gecesini gündüzüne katan polislerimizin hakkı ödenmez. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyor, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere tüm kahraman polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

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