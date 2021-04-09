Van'da nefes kesen tatbikat

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Van İl Müdürlüğünce afet eğitimi verilen Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EDAK), gerçeği aratmayan tatbikattaki performanslarıyla göz doldurdu.

AFAD İl Müdürlüğünde verilen teorik bilgilerin ardından arama kurtarma sırasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrenen Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, olası deprem ve meydana gelecek felaket olaylarına karşı hazır hale geldi.

Bölgede bir ilke daha imza atarak belediye bünyesinde gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturduklarını söyleyen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Bugün Edremit Arama Kurtarma Ekibi (EDAK) ile birlikte yine AFAD kontrolünde, UMKE ekiplerinin de katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. Son 10 yılda ülkemiz çok büyük felaketler yaşadı. Van depremleri sonrasında çok yakın zamanda Elâzığ, Başkale ve İzmir depremi ile yine Van’da büyük bir acıya yol açan Bahçesaray çığ felaketini yaşadık. Bizler bu acılı günlerde halkımızın yanında olduk. Ancak profesyonel bir şekilde yanlarında olmak için bir eğitim almak gerekiyordu. Bu noktada AFAD Müdürümüzle beraber iletişime geçtik, tamamı gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip kurduk ve eğitime gönderdik. Bugün almış oldukları eğitimleri, bize çok güzel bir şekilde gösterdiler. Bu eğitimde emeği geçen AFAD yetkililerine, UMKE ve özellikle çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah ülkemize bu tür acıları yaşatmasın ama bunlarda hayatın bir gerçeği ve bunlara hazırlıklı olmalıyız. Bizde Edremit Belediyesi olarak bu anlamda hazırız” dedi.



“‘Ülkemizin bu tür ekiplere çok ihtiyacı var”

Edremit Belediyesi tarafından kurulan gönüllü ekip için Belediye Başkanı İsmail Say’a teşekkür eden Afet ve Acil Durum İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, “Ülkemizin bu tür ekiplere çok ihtiyacı var. Hiçbir eğitimin verisini kullanmak zorunda kalmazlar. Bununla birlikte gerçekçi olmak lazım, ülkemiz afet açısından çok riskli bir bölge. Biz bu anlamda hazırız. Bu eğitimleri kullanmak zorunda kalmayız ama olası bir afete karşı biz hazırız” diye konuştu.

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