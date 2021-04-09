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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit Belediyesi Gönüllü Arama Kurtarma Ekibine katılım belgesi

İHA

Edremit Belediyesi Gönüllü Arama Kurtarma Ekibine katılım belgesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Van İl Müdürlüğü tarafından verilen arama kurtarma eğitimi sürecini tamamlayan Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine (EDAK) katılım belgesi törenle verildi.
Van'da "Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Gönüllülüğü" projesi kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine (EDAK) belgelerinin verilmesi için tören düzenlendi. Edremit Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan bölgenin ilk belediye arama kurtarma ekibi, belgelerini Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say’ın elinden aldılar.

“Can kurtarmanın kıymetli bir şey olduğunu bildiğimiz için gönüllü bir ekip kurduk”’
Törende bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, “Bugün dikmiş olduğumuz fidanın meyvelerini almış olmak beni duygulandırdı. Özellikle gönüllü bir şekilde burada yer alan tüm arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Edremit Arama Kurtarma Ekibini ilk kurduğumuzda, düşünde aşamasındayken de güzel işler yapabileceğini düşünüyordum. Bugünde eğitimlerinin sonunda yapmış oldukları tatbikatla bunu gördük. Arkadaşlarımızın eğitimde gönüllü bir şekilde tüm imkanları kullanarak en iyi şekilde eğitim görmesini sağlayan AFAD Müdürümüz başta olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum. Ülkemiz, şehrimiz hem bir deprem kuşağında hem de çok sık doğal afetlerin yaşandığı bir coğrafyadır. Son 10 yılda, 20’nin üzerinde doğal olay yaşadık. Çığ, depremler yaşadık. Allah ülkemizi ve bölgemizi afetlerden, felaketlerden korusun, bizlerde böyle anlarda can kurtarmanın kıymetli şey olduğunu bildiğimiz için gönüllü bir ekip kurduk. İnşallah bu ekibimiz de profesyonel bir ekip olarak akredite olacak ve bugün belgelerini alacak” dedi.
Arama kurtarma eğitimlerinin devam edeceğini kaydeden Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş ise “Hedeflediğimiz bir eğitimin sonucunu almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekiplerimiz, beklentilerimizin çok üzerinde. Şu an sahaya çıkardığımız takdirde, netice alabileceğimiz bir eğitim oldu. Başkanımız İsmail Say’a böyle bir ekip kurmasına vesile oldukları için çok teşekkür ederim. Bundan sonra ki süreçte eğitimlerimizi güncelleyeceğiz, devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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