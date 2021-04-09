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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DAP İdaresinden Van tarımına 1,5 milyon destek

İHA

DAP İdaresinden Van tarımına 1,5 milyon destek

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğu projelerden 5 tanesi onaylandı. Yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerindeki projelerin uygulama aşamasına geçilmesi için çalışmalara başlandı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edelin projelerimizden; Mera Altyapısının İyileştirilmesi projesi ile Türkiye’nin en çok mera alanına ve küçükbaş hayvan varlığına sahip ilimizde, meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını gidermek ve süt sağımı yapan yetiştiriciler için uygun altyapının oluşturulmasını hedefliyoruz. Tahmin Erken Uyarı Sistemleri Kurulması projesi ile Çatak ve Muradiye ilçelerinde elma ve ceviz alanlarında elma iç kurdu, kara leke, cevizde antraknoz hastalığına karşı kimyasal mücadele zamanın tayin edilmesinde etkin rol alacaktır. Böylece zamansız ilaçlamanın önüne geçilerek çevre ve insan sağlığı başta olmak üzere ekonomik kayıpların önlenmesi sağlanarak, pestisitlerin maksimum düzeyde etki sağlanacak. Ceviz Yetiştiriciliğinde Mekanizasyon projesi ile ilimiz Gevaş, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde dağınık bir şekilde yetiştiriciliği yapılan ceviz ağaçlarının ilaçlanmasının sağlanması, cevizde elma iç kurdu zararlısı ve antraknoz hastalığından dolayı oluşan verim ve kalite kaybının en aza indirilecek. Ceviz Üretiminin Geliştirilmesi projesi ile büyük bir ceviz üretim potansiyeline sahip Çatak ilçemizde mevcut ağaçların geleneksel yöntemlerle dikilmesi ve ekonomik ömürlerinin azalmış olmaları nedeniyle verimi daha yüksek çeşitler ile kurulacak kapama ceviz bahçeleri ile girdi maliyetlerini en aza ve verimin de arttırılması sağlanacak. Yem Bitkileri Üretiminin Yaygınlaştırma projesi ile önemli bir hayvancılık merkezi Özalp ilçemizde yem bitkileri üretiminin arttırılması ve yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz” dedi.

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