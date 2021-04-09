Van Büyükşehir Belediyesinden İpekyolu Caddesi’ne alternatif yol

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Caddesi’ne alternatif olacak Elmalık bağlantı yolunun yapımına başladı. Proje ile 30 metre genişliğinde 5 kilometrelik yol yapılacak.

Kentteki ulaşım sorununu minimize etmeye yönelik yatırımlara hız veren Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Caddesi'ne alternatif olacak Edremit ilçesindeki Elmalık Yolunda yarma ve dolgu çalışması yapıyor. İmar Kanunun 18’inci maddesi uygulanarak tamamlanan parselasyon çalışmaları sonrası 30 metre genişliğinde 5 kilometrelik yolun yapımına başlandı.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca İpekyolu Caddesi’ne paralel olarak yapılan 30 metre genişliğindeki alternatif yolun ilk etabının uzunluğu 5 kilometre olacak. İpekyolu Caddesi’nin trafiğini rahatlatmak amacıyla yapımına başlanan ve 2 gidiş 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritli yol üzerinde köprü, menfez, kaldırım, bisiklet yolu ve istinat duvarı yapılacak.

Sezon sonuna kadar tamamlanması planlanan alternatif yolun kent trafiğini ciddi anlamda rahatlatacağı belirtildi.

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