Gürpınar’da 20 güvenlik korucusu yemin etti

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Van'ın Gürpınar ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 20 güvenlik korucusu yemin ederek görevine başladı.

Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu’nun konuşmasının ardından 14 günlük eğitimlerini başarıyla tamamlayan 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Törene Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, kurum amirleri ile güvenlik koruyucularının aileleri katıldı.

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