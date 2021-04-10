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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da ‘Kalp Sağlığı’ yürüyüşü

İHA

Van’da ‘Kalp Sağlığı’ yürüyüşü

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, ‘Kalp Sağlığı Haftası’ etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenledi.
Kalp sağlığını korumak fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak sağlıklı davranışlara ve sağlıklı yaşam tarzına teşvik etmek amacıyla Edremit sahil bandında düzenlenen yürüyüşe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, Edremit Belediye Kardiyoloji Uzmanları Derneği Van Temsilcisi Dr. Mustafa Tuncer, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci, İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı. Edremit Belediyesi'nin desteği ile afişlerin asıldığı etkinlikte ayrıca artan kalp ve damar hastalıklarına karşı toplumun dikkatinin çekilmesi amacıyla vatandaşlara broşür dağıtıldı. Türkiye ve Dünya genelinde artan kalp hastalıklarının temel sebeplerinden biri olan fiziksel aktivite yetersizliğinin üzerinde durulurken, bunun yanında sağlıksız beslenmenin ve alkol ve sigara gibi bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımının da bu hastalıkların oluşmasında etkili olduğu konusunda bilgiler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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