Van’da toplu ulaşım toplantısı

Van Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda yaşanan sıkıntıların çözümü için toplantı düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplu taşımada yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Toplu taşıma filosunu güçlendirerek şehir içi toplu ulaşımla ilgili sorunları minimize eden Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerindeki toplu taşıma hizmetleri ve ilçelerle kent merkezi arasındaki toplu taşıma hizmetlerinde yaşanan sorunların kalıcı çözüme kavuşması için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tanju Özmen, Trafik Denetleme Şube Müdürü Komiser Rıdvan Demir, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke, Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Emin Tuğrul ve ilgili şube müdürleri katıldı. Olası sorunlara kalıcı ve net çözümler sağlanmasının konuşulduğu toplantıda, çözüm önerileri de masaya yatırıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

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