Van polisinden kurallara uyanlara çikolata ikramı

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN emniyeti, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kent merkezinde, koronavirüs tedbirlerine uyanlara çikolata ikramında bulundu.
Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yılı ve Polis Haftası dolayısıyla Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde etkinlik düzenledi. En işlek caddede uygulama yapan polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine uyanlara çikolata ikram etti. Salgın önlemlerine uymayanlar ise uyarıldı.
Kent sakinleri de ekiplerin Polis Haftası'nı kutlayarak, ikramları dolayısıyla teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-04-10 15:53:21
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