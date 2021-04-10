Vali Bilmez, NASA yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafına destek İstedi



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı´nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü´nün uzaydan çekilen fotoğrafı için oy kullandı. Vali Bilmez, vatandaşlardan da fototoğraf için oy kullanmalarını istedi.

NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlarca çekilen dünya fotoğraflarından oluşan yarışma başlattı. 'Dünya Turnuvası' ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı da yer aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi. Online yarışmada Van Gölü'nün fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi ve yarı finale kaldı. Yarı finallerdeki oylama sonucunda da Van Gölü fotoğrafı yüzde 94 oy aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğraf ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf finale kaldı.

VALİ BİLMEZ; OY KULLANMAYA DAVET EDİYORUM

Van Gölü´nün finale kaldığı fotoğrafını oylayan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Her iki fotoğraf da çok güzel. Ancak Van Gölü´nün çekilen fotoğrafı, etkileyici ve gölümüzün ne kadar gizemli olduğunu gösteriyor. Van Gölümüzün birinci olması ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin tanıtımına çok katkısı olacaktır. Van Gölü gerçekten sahip çıkılması gereken ender değerlerden birisidir. Van Gölü konusunda farkındalık yaratmak, Van Gölü´ne vatandaşlarımızın sahip çıkması, kirletilmemesi, gelecekteki nesillere aynı mavilikte teslim edilmesi için inşallah katkısı olur. Bunun turizmimize de katkısı olacağına inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi Van Gölümüzü birinci yapmak için oy kullanmaya davet ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-04-10 16:20:25



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