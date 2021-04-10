Anestezi teknikeri, Burçak bebeğin fotoğrafıyla birinci oldu

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Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli anestezi teknikeri Ayşe Polat, hastanelerinde dünyaya gelirken çektiği Burçak bebeğin fotoğrafıyla online fotoğraf yarışmasında birinci seçildi.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, YeşimOktay Başdinç çiftinin ikinci çocuğu doğdu. Hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erhan Hanlıgil´in girdiği sezaryen operasyonunda dünyaya gelen ve Burçak ismi verilen bebeği, anestezi teknikeri Ayşe Polat fotoğrafladı. Doğumun hemen ardından Burçak bebeğin ellerini açarak, havaya kaldırma anını yakalayan Polat, bu kareyle online fotoğraf yarışmasına başvurdu. Burçak bebek fotoğrafı ile birinci olan Ayşe Polat, çok sevindiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-04-10 16:49:19



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