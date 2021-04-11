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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdamar Adası'nda ilkbahar güzelliği

DHA

Akdamar Adası'nda ilkbahar güzelliği


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, ilkbaharda açan badem ağaçlarıyla görsel şölen sunuyor.
Van Gölü'nün ortasında bulunan Akdamar Adası'nda, ilkbaharın gelişiyle birlikte badem ağaçları çiçek açtı. Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte ada rengarenk oldu. Her yıl binlerce kişinin geldiği Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Gevaş ilçesinden yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Van Gölü'nden adaya tekne ile ulaşan yüzlerce ziyaretçi, eşsiz manzarada fotoğraf çektirip, bu anları ölümsüzleştirdi.
VAN GÖLÜ FOTOĞRAFINA DESTEK İSTEĞİ
Gazetecilerle birlikte adaya giden Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, her mevsim ayrı bir güzelliği olan Akdamar Adası'nın özellikli ilkbaharla birlikte ayrı görüntüye büründüğünü belireterek," Toprağın canlandığı bu mevsimde yüzlerce insanın ziyaret ettiği adamıza şimdiden yoğun bir ilgi var. Van Gölümüzün maviliği, Artos Dağımızın güzelliği, adamızdaki badem ağaçlarını ziyarete bu yıl da ciddi bir rağbet gösteriliyor. Tüm insanları adamızı ziyarete bekliyoruz. Adamızda güzel bir renk cümbüşü var. Mavinin, yeşilin ve kahverenginin değişik tonlarını ve karı görebiliyoruz. Bu kadar renk cümbüşünün olduğu başka bir yer yoktur.  Van Gölümüz Nasa'nın açmış olduğu fotoğraf yarışmasında finale kaldı. Buradan tüm Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Van Gölü için atılacak bir oy, Türkiye için atılmış bir oydur' deyip herkesi destek olmaya çağırıyoruz" dedi.
Akdamar Adası'na gelen gazeteci Berat Öner ise, ilkbahar mevsimi ile birlikte adanın ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyerek,"Bizler, açılan badem çiçeklerinin arasında fotoğraf çekip, güzel havayı tenüfüüs ettik. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2021-04-11 15:46:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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