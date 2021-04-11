Van Gölü'ne otomobil uçtu: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin Van Gölü'ne uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Gevaş'a bağlı Göründü ile Altınsaç mahalleleri arasında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten Van Gölü'ne uçtu. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle Van Gölü'nde otomobilden yaralı olarak kurtalılan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-04-11 16:18:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.