Emine Erdoğan Van Gölü için oy kullandı, destek için paylaşım yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emine Erdoğan Van Gölü için oy kullandı, destek için paylaşım yaptı

DHA

Emine Erdoğan Van Gölü için oy kullandı, destek için paylaşım yaptı


Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı için oy kullanıp, destek istedi.
NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlarca çekilen dünya fotoğraflarından oluşan yarışma başlattı. 'Dünya Turnuvası' ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı da yer aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi. Online yarışmada Van Gölü'nün fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi ve yarı finale kaldı. Yarı finallerdeki oylama sonucunda da Van Gölü fotoğrafı yüzde 94 oy aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf finale kaldı.
Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde başlatılan Van Gölüne oy ver hastag çalışması ile kentte yaşayanlar, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak herkesin oy vermesi için destek isterken bu paylaşımlarıyla Türkiye gündemine de girmeyi başardı. Sadece Van'dan değil Türkiye'nin birçok kentinden ve yurt dışından da destek çığ gibi büyürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı için oy kullanıp, destek istedi.
Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı. "VanGölünüoyla" diyerek yarışma linkini de ekleyip paylaştı.FOTOĞRAF  DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-04-11 16:28:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Gölü'ne otomobil uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Van Gölü'ne otomobil uçtu: 4 yaralı
Kavga ihbarına giden polise 'çikolata' sürprizi
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden polise 'çikolata' sürprizi
Akdamar Adası'nda ilkbahar güzelliği
YEREL HABERLER Akdamar Adası'nda ilkbahar güzelliği
Otomobil Van Gölü’ne uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil Van Gölü’ne uçtu: 4 yaralı
‘Yayla Muzu’ tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER ‘Yayla Muzu’ tezgahlardaki yerini aldı
Van TSO'dan Ramazan ayı çağrısı
YEREL HABERLER Van TSO'dan Ramazan ayı çağrısı
Polisten kaçan yankesici tepetaklak düşünce yakalandı
YEREL HABERLER Polisten kaçan yankesici tepetaklak düşünce yakalandı
Başkan Süer’den finale kalan Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Süer’den finale kalan Van Gölü fotoğrafı için ...
Vanlı boksör dünya şampiyona katılıyor
YEREL HABERLER Vanlı boksör dünya şampiyona katılıyor
Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr uyarısı
Başkan Berge iş yerleri çalışma saatlerinin esnetilmesini istedi
YEREL HABERLER Başkan Berge iş yerleri çalışma saatlerinin ...
SP İl Başkanı İlhan: “Van’ın 100 yıllık imar planı çıkarılmalıdır”
YEREL HABERLER SP İl Başkanı İlhan: “Van’ın 100 yıllık imar planı ...
Anestezi teknikeri, Burçak bebeğin fotoğrafıyla birinci oldu
YEREL HABERLER Anestezi teknikeri, Burçak bebeğin fotoğrafıyla ...
İpekyolu Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz fidan
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz fidan
Vali Bilmez, NASA yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafına destek İstedi
YEREL HABERLER Vali Bilmez, NASA yarışmasında finale kalan Van Gölü ...
Van polisinden kurallara uyanlara çikolata ikramı
YEREL HABERLER Van polisinden kurallara uyanlara çikolata ikramı
Van’da toplu ulaşım toplantısı
YEREL HABERLER Van’da toplu ulaşım toplantısı
Van’da ‘Kalp Sağlığı’ yürüyüşü
YEREL HABERLER Van’da ‘Kalp Sağlığı’ yürüyüşü
Çatak’ta Polis Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Çatak’ta Polis Haftası kutlandı
Van polisi vatandaşlara çikolata ikram etti Van’da 10 Nisan etkinlikleri
YEREL HABERLER Van polisi vatandaşlara çikolata ikram etti Van’da 10 ...
NASA yarışmasında Van Gölü için oylama seferberliği Finalist Van Gölü fotoğrafı için herkes oy kullanıyor Van Valisi Bilmez’den oylama çağrısı
YEREL HABERLER NASA yarışmasında Van Gölü için oylama ...
Tek başlarına yaşıyorlar, virüsten korkmuyorlar
YEREL HABERLER Tek başlarına yaşıyorlar, virüsten korkmuyorlar
Meteorolojiden çığ ve rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ ve rüzgar uyarısı
İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı