En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Özalp ilçesinde ağzına demir saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçenin Aşağı Turgalı Mahallesi’nde ikamet eden Veysel Yorgun’a ait köpeğin ağzına demir parçası saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri, köpeğin ağzına saplanan demiri çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.