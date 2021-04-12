Van'da yanan sazlıktan geriye bu görüntüler kaldı

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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesi Gölağzı Mahallesi'nde, geçen hafta 20 dönüm sazlık alanda yangın çıktı. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan geriye, yanmış kuş yuvaları ve kaplumbağalar kaldı.

Erciş merkeze yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, Van gölü kıyısında bulunan Gölağzı Mahallesi'nde, 6 Nisan'da akşam saatlerinde sazlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, Erciş Belediyesine bağlı İtfaiye gurup amirliğini arayarak ihbarda bulundu. Yangının çıktığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bataklık üzerindeki sazlığa ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren zorlu söndürme çalışmalarının ardından yangını güçlükle kontrol altına alıp söndürdü.

Yangının ardından sazlıkta ortaya çıkan görüntüler ise yürek sızlattı. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda, alevlerden kurtulmayı başaran kaplumbağaların yaşam mücadelesi devam ederken, alevlerin küle dönüştürüp büyük tahribata uğrattığı kuş yuvaları ise yürek burktu. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-04-12 09:38:07



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