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Van Gölü’ne oy yağmuru: NASA’nın sitesi çöktü Devlet erkanı Van Gölü için oy çağrısında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’dan dikkat çeken paylaşım

İHA

Van Gölü’ne oy yağmuru: NASA’nın sitesi çöktü Devlet erkanı Van Gölü için oy çağrısında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’dan dikkat çeken paylaşım

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği ‘Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı için oylama seferberliği başlatıldı.
NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı. Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. ‘Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, bu kez 4 turda 30 fotoğrafı eledi. Van Gölü fotoğrafı, yarı finalde en yakın rakibi bulut kulesine karşı oyların yüzde 94'ünü aldı. Van Gölü şimdi 5'inci turda rakibi “Hareket Halindeki Yıldızlar” fotoğrafıyla finalde yarışıyor.

Devlet erkanı oy çağrısında bulundu
Oylamanın son gününde devlet erkanı da sosyal medyada yapılan paylaşımlarla oy istedi. Oy çağrısında bulunan isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yer alırken, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlar da destek verdi.

NASA’nın sitesi çöktü
Oylama sırasında ise NASA’nın sitesi çöktü. Oy kullanmak için siteye giren birçok vatandaş, “Sorry, earth observatory is not available right now (Üzgünüm, dünya gözlemevi şu anda kullanılamıyor)” yazısıyla karşılaştı.
Bugün ABD saatlerine göre öğle saatlerinde sona erecek fotoğraf oylaması https://earthobservatory.nasa.gov/tournamentearth adresi üzerinden yapılıyor.

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