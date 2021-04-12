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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VANOTED Van turizmini ele aldı

İHA

VANOTED Van turizmini ele aldı

Van’da yeni kurulan Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED), ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Haldi Otel’de düzenlenen toplantıya VANOTED Başkanı Yunus Yüksel ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Abdurrahman Şahin, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Van İl Koordinatörü İbrahim Başak, Van YYÜ Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Emine Çilingir, İran Fuar Merkezi Müdürü Behzat Şucai ve gazeteciler katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan VANOTED Başkanı Yunus Yüksel, Van’da var olan bir eksiklik üzerine Van Otelciler ve Turizmciler Derneğini kurduklarını ifade ederek, amaçlarının tüm turizm bileşenleri ile birlikte hareket ederek tek ses olmak olduğunu söyledi. Hedeflerinin tüm otel ve turizm sektörünü aynı amaç doğrultusunda birleştirmek olduğunu vurgulayan Yüksel, “Amacımız sektörü aynı çatı altında toplarken; üniversiteden akademik olarak faydalanmak, DAKA’dan proje bazında destek almak, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzden her türlü turizm faaliyetleri için birlikte hareket ekmek ve TKDK ile de hibe ve destek açısından beraber çalışmaktır. Bunun yanı sıra güzel hedefi olan projelere imza atmak, turizm sektörünü geleceğe hazırlamak ve doğru yönlendirmektir. Bunu yaparken özellikle şehrimizin doğal, kültürel, tarihsel ve turizm değerleri ile zenginliklerini korumak ve geliştirmek, paydaşlarımızla verimli ve sürekli işbirliği yapmayı hedefliyoruz. Üyelerimizin gelişimine ve faaliyetlerine katkı sağlayacak hizmetleri sunarken, mesleki birlik ve beraberliğin korunmasını sağlayacak, ilimize gelen tüm dünya vatandaşlarını, yöremizin misafirperverliği ile ağırlamaya teşvik edeceğiz. Van ilinin tarihsel ve kültürel değerlerini tanıtmak, istihdama katkı sunmak ve sektörlerin turizmden daha fazla pay almasını sağlamak en önemli amaçlarımızdandır. Van'ın gelişmesi ve kalkınması için her kesimden insanlarla çalışacak, bu yolda mücadele edeceğiz” dedi.
Asla tabela derneği olmayacaklarının altını çizen Yüksel, “Ekibimize güveniyoruz, iddialıyız ve kesinlikle tabela derneği olmayacağız. Bizler bu girişime başladığımız zaman sadece turizmciler olarak kendimizi düşünmeden, Van halkımıza daha fazla faydalı olabilmek için neler yapabiliriz diye düşünerek bu yola çıktık. Derneğimiz güçlü kişilerden oluşuyor. Başka şehirlerde, sadece otelciler olarak kurulan dernekler var. Biz bundan farklı olarak ne yapabiliriz düşüncesi ile otelciler ve turizmcileri birleştirdik. Otelcileri ve turizmcileri birleştirirken, gelen turistlere yelpazemizi nasıl açarız, neler yapabiliriz, birlik içerisinde nasıl çalışabiliriz düşüncesiyle devam ediyoruz. Turizm denildiği zaman ilk akla gelen oteller ve turizm acenteleridir. Aslında bizim için bu böyle değildir. Turiste hizmet yapan bütün sektörler bizim için turizmcidir. Amacımız ilimizin destinasyonunu çok iyi tanıtmaktır” ifadelerini kullandı.
1990’lı yıllardan önce çarşıda gezildiğinde 3 kişiden 2’sinin turist olduğunu hatırlatan Yüksel, “Şu anda sadece İran pazarına hizmet vermekteyiz. Turizm için öncelikli olarak güvenlik konusu önemli. Şu anda ilimizdeki güvenlik üst düzeyde. Turistin ilimize gelmesinde herhangi bir sakınca yoktur. İlimizi tanıtırken, şu anda güvenliğimizin olduğu, cennet ülkemizin, en güzel illerinden birinde yaşadığımız ve tesislerimizle beraber çok iyi hizmet verdiğimiz, destinasyonumuz olarak da binlerce yıllık tarihe sahip olduğumuz, Urartular’dan, Selçuklular’dan, Osmanlı’dan kalan tarihi eserlerimizi tanıtarak, turistlere hizmet vermek istiyoruz. Bizim tek amacımız, birlik olup para kazanmak değildir. En önemli amaçlarımızdan biri de ilimizde artan işsizlik oranını düşürmektir. Turizm, bacasız bir fabrikadır. Dolayısıyla turistin getirdiği dövizden Van’daki herkes faydalanıyor. Bu amaçla yola çıktık. İnanıyorum ki sizlerin de desteğiyle ilimizde turizm anlamında çok önemli projelere imza atacağız. Ben bu anlamda toplantımıza iştirak eden herkese teşekkür ediyor, derneğimizin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’ın kısa konuşmasının ardından toplantı soru cevap ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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